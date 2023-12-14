У дитячих таборах, куди ворог вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій та намагається перевиховати їх, терористи з ПВК «Вагнер» проводять лекції, де намагаються героїзувати свої злочинні вчинки.

Про це інформує "Центр національного спротиву".

Зазначається , що «лектор», якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великому розмірі.

«Дітям чиє дитинство зруйнували росіяни, проводять «діалоги з героями» в межах яких терористи популяризують війну рф проти їх батьківщини. Зафіксовано випадок, коли лекції читав наркоторговець з розформованої пвк «вагнер», – йдеться у повідомленні .

Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях готують нові групи українських дітей для вивезення за територію України.