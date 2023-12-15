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На території Миколаївської області вночі, 15 грудня, відпрацювали сили протиповітряної оборони.

За даними Миколаївської ОВА, ППО ліквідувала вісім ворожих БпЛА «Shahed-131/136».

Про можливі пошкодження та постраждалих не повідомляється.

Окрім того, ввечері 14 грудня о 23:09 та 23:13 ворог завдавав артилерійські удари по Очакову та акваторії Очаківської громади. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в ніч на 14 грудня російсько-окупаційні війська вдарили по території Снігурівки ракетами С-300.