На території Миколаївської області вночі, 15 грудня, відпрацювали сили протиповітряної оборони.
За даними Миколаївської ОВА, ППО ліквідувала вісім ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Про можливі пошкодження та постраждалих не повідомляється.
Окрім того, ввечері 14 грудня о 23:09 та 23:13 ворог завдавав артилерійські удари по Очакову та акваторії Очаківської громади. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше в ніч на 14 грудня російсько-окупаційні війська вдарили по території Снігурівки ракетами С-300.
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На території Миколаївської області вночі, 15 грудня, відпрацювали сили протиповітряної оборони.
За даними Миколаївської ОВА, ППО ліквідувала вісім ворожих БпЛА «Shahed-131/136».
Про можливі пошкодження та постраждалих не повідомляється.
Окрім того, ввечері 14 грудня о 23:09 та 23:13 ворог завдавав артилерійські удари по Очакову та акваторії Очаківської громади. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше в ніч на 14 грудня російсько-окупаційні війська вдарили по території Снігурівки ракетами С-300.