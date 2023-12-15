У ніч проти п'ятниці, 15 грудня, російські війська запустили по території України 14 ударних безпілотників Shahed-136/131. Усі БПЛА були знищені українськими захисниками.

ППО працювала території чотирьох областей, повідомили в Повітряних силах.

«Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Миколаївської ОВА, на території області, ППО ліквідувала вісім ворожих БпЛА «Shahed-131/136».