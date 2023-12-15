Війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі.

«За минулу добу противник здійснив 102 обстріли, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів», — додав він.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області вночі, 15 грудня, відпрацювали сили протиповітряної оборони.