Війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі.
«За минулу добу противник здійснив 102 обстріли, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів», — додав він.
Нагадаємо, що на території Миколаївської області вночі, 15 грудня, відпрацювали сили протиповітряної оборони.
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Війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі.
«За минулу добу противник здійснив 102 обстріли, випустивши 673 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів», — додав він.
Нагадаємо, що на території Миколаївської області вночі, 15 грудня, відпрацювали сили протиповітряної оборони.