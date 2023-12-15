На тимчасово окупованій Луганщині у Рубіжному неможливо викликати швидку через відсутність зв’язку.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що в окупованому Рубіжному, через відсутність мобільного зв’язку для виклику автівки швидкої допомоги треба йти до лікарні.

«Враховуючи протяжність міста, це займає значний час. Тиждень тому хвора жінка не дочекалася лікарів. Швидка дістається до хворих більше трьох годин», — зазначив глава Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області люди замерзають. У більшості багатоквартирних будинків відсутнє опалення.

Також місцеве населення на тимчасово окупованих територіях немає доступу до ліків.