У четвер, 14 грудня, на кордоні з Польщею водій на мікроавтобусі скоїв наїзд на трьох українських водіїв. Чоловіка, який наїхав на українців поблизу пункту пропуску «Рава Руська» вже затримала поліція.

Про це у коментарі виданню Hromadske розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, жертви ДТП отримали незначні травми. Їм надали медичну допомогу на місці, госпіталізації вони не потребували. Генконсул України в Любліні Олег Куць казав, що в одного водія забій руки, в іншого — забій ноги.

Відомо, що автомобіль керманича, який скоїв наїзд, має польську реєстрацію.

«Розпочалися слідчі дії. Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі», — зазначив речник.

Постраждалі українські водії 14 грудня пройшли оформлення на кордоні і разом із своїм автотранспортом повернулися до України.

Нагадаємо, що польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті «Ягодин».

У четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.