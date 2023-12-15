На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати, внаслідок чого є загиблий і 11 поранених.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, до них об 11:37 надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сілької ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник та ще 11 людей поранено.

Вказано, що на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що чоловіку, який ввечері 28 квітня підірвав гранату у центрі Миколаєва, оголосили підозру за статтями «замах на умисне вбивство» та «незаконне поводження зі зброєю».