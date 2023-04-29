Чоловіку, який ввечері 28 квітня підірвав гранату у центрі Миколаєва, оголосили підозру за статтями «замах на умисне вбивство» та «незаконне поводження зі зброєю».

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

— На місці події правоохоронці встановили, що між 59-річним чоловіком, який перебував у стані сп’яніння, та місцевим мешканцем відбувся словесний конфлікт. Після чого зловмисник дістав із кишені гранату та кинув її. Внаслідок вибуху травмувань зазнала 51-річна жінка, яка проходила неподалік, та сам зловмисник, - повідомив заступник начальника ГУНП- начальник слідчого управління Едуард Соловйов.

З тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Після отримання медичної допомоги слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

За погодженням із прокуратурою слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочинів одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство (ст. 15 п.п1,5 ч. 2 ст. 115) та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263). Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що ввечері у п’ятницю 28 квітня в Миколаєві на розі проспекту Центрального та вулиці 8 березня пролунав гучний вибух. Пізніше виявилося, що нетверезий чоловік підірвав гранату після того, як місцеві мешканці відмовилися дати йому дві гривні.