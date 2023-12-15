Чотиримісячний хлопчик вижив у торнадо, який пронісся штатом Теннессі (США). Смерч зірвав дах трейлера, а потім затягнув манеж із дитиною.
Про це пише УП. Життя з посиланням на місцеві ЗМІ.
Під час торнадо сім’я хлопчика перебувала у трейлері.
Коли в торнадо затягнуло дах будинку, батько дитини намагався утримати люльку всередині, але не зміг і його разом з нею затягнула стихія.
— Він просто тримався за люльку весь час, і вони кружляли у повітрі, а потім їх кинуло, — каже мати дитини, 22-річна Сідні Мур.
Вона в цей час закривала своїм тілом старшого сина, якому один рік. На той час стіни дому вже обвалилися, тож вони опинилися під завалами, але їй вдалося вибратися з-під них.
Молодшого сина шукали 10 хвилин і врешті знайшли — він лежав під зливою на поваленому дереві. Дитина відбулася лише порізом на обличчі.
— Я була майже впевнена, що він мертвий, і ми його не знайдемо. Але він тут, і це завдяки Божій милості, — зазначає мати.
Усі члени родини обійшлися порізами та синцями, але їхній дім та речі були повністю знищені.
Нагадаємо, число загиблих у результаті виверження вулкана в Індонезії зросло до 22 осіб після того, як було знайдено тіла ще дев’ятьох загиблих.
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Чотиримісячний хлопчик вижив у торнадо, який пронісся штатом Теннессі (США). Смерч зірвав дах трейлера, а потім затягнув манеж із дитиною.
Про це пише УП. Життя з посиланням на місцеві ЗМІ.
Під час торнадо сім’я хлопчика перебувала у трейлері.
Коли в торнадо затягнуло дах будинку, батько дитини намагався утримати люльку всередині, але не зміг і його разом з нею затягнула стихія.
— Він просто тримався за люльку весь час, і вони кружляли у повітрі, а потім їх кинуло, — каже мати дитини, 22-річна Сідні Мур.
Вона в цей час закривала своїм тілом старшого сина, якому один рік. На той час стіни дому вже обвалилися, тож вони опинилися під завалами, але їй вдалося вибратися з-під них.
Молодшого сина шукали 10 хвилин і врешті знайшли — він лежав під зливою на поваленому дереві. Дитина відбулася лише порізом на обличчі.
— Я була майже впевнена, що він мертвий, і ми його не знайдемо. Але він тут, і це завдяки Божій милості, — зазначає мати.
Усі члени родини обійшлися порізами та синцями, але їхній дім та речі були повністю знищені.
Нагадаємо, число загиблих у результаті виверження вулкана в Індонезії зросло до 22 осіб після того, як було знайдено тіла ще дев’ятьох загиблих.