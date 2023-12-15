Чотиримісячний хлопчик вижив у торнадо, який пронісся штатом Теннессі (США). Смерч зірвав дах трейлера, а потім затягнув манеж із дитиною.

Про це пише УП. Життя з посиланням на місцеві ЗМІ.

Під час торнадо сім’я хлопчика перебувала у трейлері.

Коли в торнадо затягнуло дах будинку, батько дитини намагався утримати люльку всередині, але не зміг і його разом з нею затягнула стихія.

— Він просто тримався за люльку весь час, і вони кружляли у повітрі, а потім їх кинуло, — каже мати дитини, 22-річна Сідні Мур.

Вона в цей час закривала своїм тілом старшого сина, якому один рік. На той час стіни дому вже обвалилися, тож вони опинилися під завалами, але їй вдалося вибратися з-під них.

Молодшого сина шукали 10 хвилин і врешті знайшли — він лежав під зливою на поваленому дереві. Дитина відбулася лише порізом на обличчі.

— Я була майже впевнена, що він мертвий, і ми його не знайдемо. Але він тут, і це завдяки Божій милості, — зазначає мати.

Усі члени родини обійшлися порізами та синцями, але їхній дім та речі були повністю знищені.

Нагадаємо, число загиблих у результаті виверження вулкана в Індонезії зросло до 22 осіб після того, як було знайдено тіла ще дев’ятьох загиблих.