У Святошинському районі столиці школярів не впустили в укриття під час тривоги.

Розпочато кримінальне провадження, повідомили пресслужби Національної поліції та Київської прокуратури.

За даними слідства, 14 грудня під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку РФ по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик не змогли потрапити до укриття школи, в якій вони навчаються у Святошинському районі міста Києва.

Проте, за даними правоохоронців, охоронець не пустив їх у бомбосховище навчального закладу.

«Чоловік заборонив заходити до приміщення через те, що малеча була з домашнім улюбленцем — собакою породи «мальтіпу». Своїми діями охоронець залишив дітей у небезпеці під час можливого обстрілу», — йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялось, що в Очакові місцева жителька під час ворожого обстрілу не змогла потрапити у бомбосховище. Його закрили, а ключі забрав керуючий будинком.