В Очакові місцева жителька Анастасія Барбер під час ворожого обстрілу не змогла потрапити у бомбосховище. Його закрили, а ключі забрав керуючий будинком. В Очакові місцева жителька Анастасія Барбер під час ворожого обстрілу не змогла потрапити у бомбосховище. Його закрили, а ключі забрав керуючий будинком.

Про це вона написала у Facebook-групі «Очаківський портал».

Вона зазначила, що мешканцям будинку не вдається зробити дублікат ключа, який є тільки у керуючого будинком та звернулася до влади з проханням відреагувати на ситуацію.

— Я проживаю по вулиці 8 Березня. У наших багатоповерхівках не в кожному під'їзді є бомбосховище. Наприклад поруч зі мною бомбосховище знаходиться у сусідньому під'їзді, раніше там завжди висів ключ, щоб люди змогли відчинити і заховатись, але сьогодні (14 червня, - ред.) під час бомбардування я побігла туди, але ключ забрав керуючий будинком і вже причому давно, залишивши бомбосховище зачиненими. То куди ж бігти людям, які проживають тут, а особливо з маленькими дітками? Чи останні події нічого не навчили? Шановна влада я прошу негайно відреагувати, та прийняти відповідні міри, — пише жінка.

У коментарях під дописом заступник мера Очакова Олексій Васьков прокоментував, що всі об'єкти, де є будь-які укриття, перевірені. За його словами, керівникам, укриття яких були зачинені, буде надано приписи про усунення перешкод.

— Відповідальність за відсутність доступу до укриття лежить виключно на уповноважених особах балансоутримувачів, або власників цих будівель. У випадку заподіяння шкоди життю та здоров'ю людей це кримінальна відповідальність. Без шкоди здоров'ю людей - адміністративна зі штрафом від 17 тисяч гривень, — написав він.

Між тим городяни висловили занепокоєння та згадали нещодавну ситуацію у Києві, коли під час обстрілу жінка не змогла потрапити в укриття та загинула.

— Олексій Васьков приписи це добре. У Києві теж були приписи. І що? Дійте зараз а не потім, — закликав Олег Попов. — Тільки нещодавно говорив Васьков про відчинені бомбосховища, що не зрозуміло? Мабуть подія, що трапилась у Києві, не навчила. Місто кожного дня під обстріляли і двері закривати неприпустимо, —впевнена Світлана Кир'янова. — Коли не було війни, то всі підвали забрали під комори, а тепер туда не хочуть пускати людей, і таких багато. Тепер це ж ОСББ, треба перевірити і позабирати, - пише Валентина Олександрівна.

Варто додати, що після трагічного київського випадку, миколаївські правоохоронці почали перевіряти рівень готовності до використання захисних споруд цивільного захисту. Обстежували наявне обладнання та забезпечення безперешкодного цілодобового доступу до них населення.

Раніше повідомлялося, що у Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі, біля якої через падіння уламків ракети загинули троє людей, що намагалися потрапити в зачинене укриття.