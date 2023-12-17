Депутат Керецьківської сільради, який учора підірвав там три гранати, отримав підозру в організації терористичного акту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Депутату закидають частину 2 статті 258 КК, за якою загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, він 15 грудня у селі Керецьки (Закарпатська область) під час засідання сесії сільради кинув у залі три бойові гранати. Всі вони вибухнули, поранивши усіх присутніх і самого депутата.

За оновленими даними, поранення дістали 23 людини включно із депутатом. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Стан шістьох людей важкий. Двоє людей у критичному стані. Підривник в лікарні під наглядом медиків і правоохоронців.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати у залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомлялося про 26 поранених і одного загиблого (депутат), проте потім поліція спростувала дані про загибель людини.