У ніч на 18 грудня Сили ППО збили всі п'ять дронів, які запустили російські окупанти.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначте, що росіяни запустили п’ять ударних БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
«Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.
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У ніч на 18 грудня Сили ППО збили всі п'ять дронів, які запустили російські окупанти.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначте, що росіяни запустили п’ять ударних БПЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
«Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що вчора, 17 грудня армія РФ обстріляла Очаківську та Куцурубську громади.