Ілюстративне фото

Поблизу села Євгенівка в Миколаївській області, де днями підірвались місцеві жителі, запланували евакуацію пошкодженого на міні транспортного засобу. Вибухи можуть роздатись повторно.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Як відомо, на вихідних неподалік села на протипіхотній міні підірвався автомобіль з місцевими мешканців. Наступного дня там підірвались ще двоє чоловіків районі колишього заводу мінеральних вод.

Наразі з місця події фахівці планують евакуювати підірваний транспорт, через що в громаді можуть лунати повторні вибухи.

— Хочу нагадати, що територія Снігурівської громади дуже сильно засмічена вибухово-небезпечними предметами! Велике прохання: триматись подалі від полезахисних лісосмуг та уникати відкритих територій, де велися активні бойові дії. Не ризикуйте своїм життям. Якщо побачили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, не підходьте до нього. Відразу зателефонуйте у ДСНС за номером «101» ‒ та повідомте про небезпечну знахідку, — повідомив Іван Кухта.

Нагадаємо, раніше поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.