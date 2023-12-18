Ексголову Ольшанської селищної ради підозрюють у крадіжці 300 тисяч гривень під час ремонту місцевого стадіону.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, ТОВ на замовлення Ольшанської селищної ради Миколаївського району займалося реконструкцією стадіону, однак роботи виконало в до кінця. В свою чергу колишній голова Ольшанської селищної ради схвалив роботи та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт. Підрядник отримав гроші у повному обсязі. Однак, спортивний комплекс в експлуатацію не введено.

Ексчиновнику вже повідомлено про підозру у розтраті понад 300 тисяч гривень шляхом зловживання своїм службовим становищем (частина 4 статті 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві судитимуть директора підприємства за привласнення понад 200 тисяч гривень під час реконструкції стадіону в Ольшанці.

Нагадаємо, що підприємство на замовлення Ольшанської селищної ради Миколаївського району проводило реконструкцію стадіону. Проте директор цього підприємства в документах вказав невірні обсяги та вартість робіт, що призвело до збитків на суму понад 200 тисяч гривень.

Після цього директору стадіону призначили заставу у розмірі понад 200 тисяч гривень. Також накладено арешт на власність підозрюваного – ½ будинку, який дозволить відшкодувати завдану шкоду.