Директор одного з Миколаївських підприємств, з метою привласнення бюджетних коштів, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості робіт, а також не виконав відповідні умови з реконструкції стадіону.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За словами слідчих, товариство на замовлення Ольшанської селищної ради здійснювало реконструкцію місцевого стадіону.

— Згідно з висновками проведених експертиз, завдав (директор підприємста, - ред.) державному бюджетові збитків на загальну суму понад 200 тисяч гривень, — йдеться в повідомленні.

За скоєне, зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певну посаду чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше, зазначалося, що на Миколаївщині прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність чотири земельні ділянки Національного парку «Бузький Гард».

Як відомо, Миколаївська прокуратура намагається повернути державі землі відібрані у Очаківського ЛМГ вартістю понад ₴6,5 млн.