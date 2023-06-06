Миколаївська прокуратура через суд намагається повернути у державну власність лісові землі площею 0,8 гектара та вартістю 6,5 мільйонів гривень. Раніше Держкадастр незаконно забрав дану ділянку в «Очаківського лісомисливського господарства».

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що землі Очаківського ЛМГ були незаконним шляхом передані у приватну власність для ведення сільського господарства.

— Цінні землі лісового фонду загальною площею близько 0,8 га вартістю понад 6,5 мільйонів грн вибули з постійного користування спеціалізованого держпідприємства та, всупереч прямої заборони на їх вилучення з державної власності, передані у приватну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення, - йдеться в повідомленні.

Так, Держкадастр при формуванні ділянок сільськогосподарського призначення незаконно включив до їх списку зазначену ділянку лісового фонду.

— Миколаївською окружною прокуратурою до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області скеровано дві позовні заяви в інтересах держави в особі Миколаївської облдержадміністрації до Головного управління Держгеокадастру в області та фізичних осіб про визнання незаконними і скасування наказів та державної реєстрації земельних ділянок, - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйона гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.