Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що кабінет, де знайшли пристрій для прослуховування, не був його постійним місцем перебування.

Про це він повідомив у коментарі «РБК-Україна».

«Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. У ньому вчора в ході перевірки знайшли (пристрій прослуховування, — прим.)», — зазначив генерал.

Валерій Залужний підкреслив, що кабінет не був його постійним місцем перебування.

«У мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давно не був. Ми перевірили та знайшли», — наголосив головнокомандувач ЗСУ, вказавши, що пристрій прослуховування був знайдений не лише у нього.

Також за його словами, приміщення вже давно не використовувалося, і скоріш за все, прослуховування готувалося під його зустріч: «Це приміщення і раніше використовувалося, але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися».

Нагадаємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.