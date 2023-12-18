Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що кабінет, де знайшли пристрій для прослуховування, не був його постійним місцем перебування.
Про це він повідомив у коментарі «РБК-Україна».
«Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. У ньому вчора в ході перевірки знайшли (пристрій прослуховування, — прим.)», — зазначив генерал.
Валерій Залужний підкреслив, що кабінет не був його постійним місцем перебування.
«У мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давно не був. Ми перевірили та знайшли», — наголосив головнокомандувач ЗСУ, вказавши, що пристрій прослуховування був знайдений не лише у нього.
Також за його словами, приміщення вже давно не використовувалося, і скоріш за все, прослуховування готувалося під його зустріч: «Це приміщення і раніше використовувалося, але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися».
Нагадаємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що кабінет, де знайшли пристрій для прослуховування, не був його постійним місцем перебування.
Про це він повідомив у коментарі «РБК-Україна».
«Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. У ньому вчора в ході перевірки знайшли (пристрій прослуховування, — прим.)», — зазначив генерал.
Валерій Залужний підкреслив, що кабінет не був його постійним місцем перебування.
«У мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давно не був. Ми перевірили та знайшли», — наголосив головнокомандувач ЗСУ, вказавши, що пристрій прослуховування був знайдений не лише у нього.
Також за його словами, приміщення вже давно не використовувалося, і скоріш за все, прослуховування готувалося під його зустріч: «Це приміщення і раніше використовувалося, але перерва була досить суттєвою. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися».
Нагадаємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
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Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
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|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
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Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
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