Протягом минулої доби, російська армія знову атакувала Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приватне підприємство у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула.

«За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 495 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди», — зазначив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що вчора, 19 грудня, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.