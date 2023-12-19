Протягом минулої доби, російська армія знову атакувала Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приватне підприємство у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула.
«За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 495 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди», — зазначив голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що вчора, 19 грудня, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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Протягом минулої доби, російська армія знову атакувала Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приватне підприємство у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула.
«За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 495 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди», — зазначив голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що вчора, 19 грудня, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|