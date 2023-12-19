На тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють охорону зрадників, зокрема так званих голів виборчих комісій.

Про це інформує Центр нацспротиву.

Зазначається, що окупанти передусім взяли під охорону голів так званих виборчих комісій.

«Росіяни для більшості населення - ворог, тому безпеку своїх посіпак «визволителям» треба забезпечувати посиленою охороною», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що тепер ті, хто допомагає Кремлю імітувати окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв.

«Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати – такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання», — наголошують у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях готують нові групи українських дітей для вивезення за територію України.