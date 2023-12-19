Президент Володимир Зеленський оголосив, що не має наміру позбутись своєї команди. Через те, що це зменшить міжнародну допомогу і зробить Україну слабкішою.

Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський під час своєї пресконференції у вівторок, 19 грудня.

Відповідаючи на питання журналістів, президент зазначив, що «які б депутати не були» вони проголосували євроінтеграційні закони.

«Що стосується моєї команди, якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, 5 – 6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими, буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риторики, просто не можу дозволити цього собі», — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, що Верховну Раду не можна розпускати, оскільки це призведе до виборів під час війни.

«Що можу зробити як президент? Не можу їх (депутатів ВРУ, — ред.) розпустити. Бо тоді будуть вибори. Вибори не можна під час війни проводити», — зауважив президент.

Раніше повідомлялося, що генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.