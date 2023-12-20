Росія в ніч проти 20 грудня атакувала Україну ударними безпілотниками з окупованого Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски 19 «шахедів», 18 з яких знищено силами і засобами Повітряних сил і Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської і Кіровоградської областей», — йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, загарбники завдали удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині. Попередньо обійшлося без постраждалих, кажуть військові.

Нагадаємо, 17 силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено один ворожий БпЛА «Shahed-131/136».