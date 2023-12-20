З початку року на території Миколаївської області зареєстровано 680 пожеж у житловому секторі.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що 92 пожежі виникли через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Так, в результаті даних епізодів одна людина загинула, ще троє травмовано.
Вогнеборці додають, що в опалювальний період кількість пожеж з цієї причини постійно зростає.
Раніше повідомлялося, що протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.
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З початку року на території Миколаївської області зареєстровано 680 пожеж у житловому секторі.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що 92 пожежі виникли через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Так, в результаті даних епізодів одна людина загинула, ще троє травмовано.
Вогнеборці додають, що в опалювальний період кількість пожеж з цієї причини постійно зростає.
Раніше повідомлялося, що протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.