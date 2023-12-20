З початку року на території Миколаївської області зареєстровано 680 пожеж у житловому секторі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що 92 пожежі виникли через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Так, в результаті даних епізодів одна людина загинула, ще троє травмовано.

Вогнеборці додають, що в опалювальний період кількість пожеж з цієї причини постійно зростає.

Раніше повідомлялося, що протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.