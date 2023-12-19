Протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що о 20:15 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Первомайську горить житловий будинок. Силами вогнеборців пожежу ліквідовано о 20:52 на площі 10 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.

Так, майже одночасно у Первомайському районі виникла й друга пожежа. Загорівся житловий будинок в селищі міського типу Підгородня Первомайської громади. Вогнеборці ліквідували пожежу о 20:54 на площі 20 квадратних метрів, її спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Також, 19 грудня, о 03:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Миколаєві зайнявся автомобіль ВАЗ 2104. На місці працювали вогнеборці 5 ДПРЧ, які приборкали вогонь о 03:56 та не допустили перекидання вогню на поруч розташований автомобіль Skoda Felica. Причина пожежі — наразі встановлюється.

Нагадаємо, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку, постраждав господар.