У ніч на 20 грудня внаслідок обстрілу російської армії у Херсоні було знищено склад гуманітарної допомоги організації «Червоного Хреста України».

Про це повідомив Червоний Хрест.

«Пряме влучання та пожежа, що виникла внаслідок цього, повністю знищила запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, що зберігалися на складі», — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що співробітники та волонтери Херсонської обласної організації не постраждали. Робота з ліквідації наслідків триває.

Також повідомлялось, що протягом минулої доби, росіяни атакували Херсон з БпЛА. Внаслідок атаки постраждали 16 людей, серед них четверо дітей.