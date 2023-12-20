Протягом минулої доби, росіяни знову атакували Херсон з БпЛА. Внаслідок атаки постраждали 16 людей, серед них четверо — діти.

По Херсону ворог випустив 36 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що росіяни здійснили 82 обстріли Херсонської області, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БпЛА та авіації.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні», — йдеться у повідомленні.

В обласній прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Окрім того, над деокупованою частиною області сили ППО збили шість безпілотників Shahed.

Нагадаємо, що протягом останньої доби російські війська знову обстрілювали територію Миколаївської області.