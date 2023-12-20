У вівторок, 19 грудня по вулиці Чкалова у Миколаєві було зафіксовано факт торгівлі об'єктами рослинного світу – звичайними соснами у кількості 25 штук без відповідних бирок та накладної, що містять інформацію про походження дерев.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що аналогічний випадок зафіксували у місті Первомайську – на вулиці Корабельній громадянка продавала «Сосну кримську» без радіологічного сертифіката, а також три сосни без бирок.

Варто додати, щодо обох продавців складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».