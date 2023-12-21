Правоохоронці завершили досудове розслідування з кримінального провадження стосовно мешканця селища міського типу Ольшанське Миколаївського району за фактом умисного вбивства.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що 29 вересня обвинувачений під час вживання алкогольних напоїв у ході словесного конфлікту, що виник на ґрунті раптової особистої неприязні до потерпілого, завдав останньому численних ударів руками та ногами в область голови й тулуба. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі правопорушник перебуває під вартою.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що 11 грудня до відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера Новобузької лікарні про те, що до них доставлена 25-річна мешканка Вільнозапорізької громади у важкому стані. Медики зафіксували у постраждалої численні ушкодження тіла.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово виконуючого обовʼязки начальника сектору кримінальної поліції Вознесенського РУП ГУНП в області написали заяву про побиття, він взяв цю справу собі, відібрав пояснення щодо побиття та змусив написати заяву про відсутність претензій.