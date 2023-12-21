Вранці, 21 грудня, мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 кілометрів від кордону Польщі з Україною. Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.
Про це повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю поліції міста Томашув Любельський Малгожату Павловську.
«Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні», — зазначила вона.
За словами речниці, мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску Гребенне — Рава Руська.
Дорога у місці аварії зараз заблокована. Поліція визначила в цьому районі об’їзні шляхи.
Нагадаємо, 14 грудня, на кордоні з Польщею водій на мікроавтобусі скоїв наїзд на трьох українських водіїв.
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Вранці, 21 грудня, мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 кілометрів від кордону Польщі з Україною. Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.
Про це повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ» з посиланням на речницю поліції міста Томашув Любельський Малгожату Павловську.
«Мікроавтобусом їхали дев'ять осіб, усі громадяни України. Одна особа загинула, усіх інших перевезено до лікарні», — зазначила вона.
За словами речниці, мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до польсько-українського кордону у пункті пропуску Гребенне — Рава Руська.
Дорога у місці аварії зараз заблокована. Поліція визначила в цьому районі об’їзні шляхи.
Нагадаємо, 14 грудня, на кордоні з Польщею водій на мікроавтобусі скоїв наїзд на трьох українських водіїв.