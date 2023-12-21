Миколаївські рятувальники у період з 20 грудня та в ніч на 21 ліквідували три пожежі. Зокрема, одна з яких виникла через ворожі обстріли.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА в Веснянській громаді Миколаївського району виникла пожежа на складському приміщенню агропідприємства. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Окрім того, один з епізодів трапився у Куцурубській громаді, де загорівся житловий будинок. Під час проведення розвідки в помешканні виявлено тіло загиблого господаря. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Її спричинило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Загалом, минулої доби на ліквідацію пожеж від ДСНС залучались 4 одиниці спецтехніки та 12 вогнеборців. Від знищення вогнем вдалось вберегти житловий будинок та квартиру, в якій сталась пожежа через коротке замикання електропроводки.

Раніше повідомлялося, що на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.