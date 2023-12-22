У розслідування Нацполіції, зокрема, великі кейси — як от звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

«Документування та розслідування воєнних злочинів армії РФ. На сьогодні поліцейські відкрили вже понад 105 тисяч кримінальних проваджень за такими фактами. З них понад 90 тисяч — порушення законів та звичаїв війни», — йдеться в повідомленні.

За словами Ігоря Клименка, переважна більшість проваджень передана за підслідністю до СБУ. Однак деякі великі кейси — як от звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені — в розслідуванні слідчих поліції.

«Ми створили та постійно наповнюємо інформаційну спецбазу «Воєнний злочинець». Нині на обліку вже майже 250 тисяч злочинців армії РФ, представників незаконних збройних формувань та колаборантів. Активно співпрацюємо з іноземними колегами, ділимося інформацією каналами Європолу та Інтерполу», — додав міністр.

Нагадаємо, що Організація Об’єднаних Націй зафіксувала 142 випадки страт Росією цивільного населення в Україні з 24 лютого 2022 року.