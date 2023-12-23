Польські фермери на період зимових свят призупинять блокування пункту пропуску на кордоні з Україною «Медика — Шегині».

Про це заявив організатор протесту з ініціативи «Ошукане село» Роман Кондрув, повідомляє RMF24.

Ділянку кордону розблокують на період від 24 грудня до 2 або 3 січня 2024 року. За словами Кондрува, якщо він отримає письмове підтвердження від премʼєр-міністра Дональда Туска про виконання їхніх вимог, акцію протесту, імовірно, не відновлять.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський запевнив, що вимоги будуть задоволені, але для цього потрібен час.

Нагадаємо, в листопаді польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Наразі польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті «Ягодин».