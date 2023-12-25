Сьогодні вранці, 25 грудня сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральномуу у центрі Миколаєва.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

На місце було направлено відділення 2, 3 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали 71-річну господарку будинку та передали її бригаді швидкої медичної допомоги. Від госпіталізації постраждала відмовилась. Вогонь рятувальники приборкали о 09:00 на площі 100 метрів квадратних.

Спричинило пожежу коротке замкнення електромережі. Загалом до гасіння від ДСНС залучались 27 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 23 грудня у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.