Сьогодні вранці, 25 грудня сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральномуу у центрі Миколаєва.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
На місце було направлено відділення 2, 3 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали 71-річну господарку будинку та передали її бригаді швидкої медичної допомоги. Від госпіталізації постраждала відмовилась. Вогонь рятувальники приборкали о 09:00 на площі 100 метрів квадратних.
Спричинило пожежу коротке замкнення електромережі. Загалом до гасіння від ДСНС залучались 27 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, 23 грудня у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.
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Сьогодні вранці, 25 грудня сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральномуу у центрі Миколаєва.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
На місце було направлено відділення 2, 3 державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Під час гасіння пожежі вогнеборці евакуювали 71-річну господарку будинку та передали її бригаді швидкої медичної допомоги. Від госпіталізації постраждала відмовилась. Вогонь рятувальники приборкали о 09:00 на площі 100 метрів квадратних.
Спричинило пожежу коротке замкнення електромережі. Загалом до гасіння від ДСНС залучались 27 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, 23 грудня у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.