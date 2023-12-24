Вчора, 23 грудня у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.

Про це повідомили у ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що під час проведення розвідки на місці виявлено тіло чоловіка, особа якого встановлюється.

Пожежу ліквідовано о 16:35 на площі 25 квадратних метрів, попередня причина її виникнення – коротке замикання електропроводки.

Також вчора горів магазин взуття у місті Южноукраїнськ та літня кухня у місті Вознесенськ. В обох випадках причини займань наразі встановлюються.

Загалом для ліквідації пожеж від ДСНС залучались 15 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки. Від повного знищення вогнем врятовано магазин та літню кухню. Завдяки своєчасно вжитим заходам під час гасіння пожежі у місті Южноукраїнськ не допущено перекидання вогню на поруч розташовані приміщення магазинів.

Раніше повідомлялося, що протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.