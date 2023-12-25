Литва допомагає відновлювати після обстрілів одну зі шкіл деокупованого міста Снігурівка.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта.

За словами Івана бухти, для втілення цього проєкту литовські друзі об'єднали зусилля держави та бізнесу. Доставку та роботи із встановлення було реалізовано завдяки уряду Литви, який відновив уже не один навчальний заклад в Україні за фінансової підтримки Фонду сприяння розвитку та гуманітарної допомоги Литви.

«Литва продовжує надавати допомогу постраждалим від війни громадам України. Не стало винятком і наше місто Снігурівка, у якому практично всі навчальні заклади постраждали від обстрілів росіян. Снігурівський ліцей №3 чи не єдиний освітній заклад в місті, який обладнаний укриттям та який можна швидко відновити, замінивши пошкоджені вікна», — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що попри блокаду на кордоні та зруйновані загарбниками дороги, роботи по заміні 110 вікон уже на стадії завершення.

Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (реформована САД, — прим.) вже оголошувала цього року тендери на ремонт двох мостів на автодорозі «Калинівка — Снігурівка». Йдеться про відрізки доріг км 2+398 за 220 мільйонів 478 тисяч 809 гривень (Калинівський міст, який було підірвано 2 березня 2022 року під час чергової хвилі наступу росіян) та км 36+483 за 113 мільйонів 944 тисячі 813 гривень.

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