Морські піхотинці показали кадри ударів по місцях скупчення російських окупантів.

Відео оприлюднили на сайті 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«У різдвяні та новорічні свята до українських господарів приходять колядники та щедрівники. А до окупанта - «Сови» миколаївських морпіхів. У місцях скупчення живої сили ворога пілоти ударних дронів РУБпАК пригощають російських солдатів традиційними смаколиками», - йдеться у повідомленні.