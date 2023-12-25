Морські піхотинці показали кадри ударів по місцях скупчення російських окупантів.
Відео оприлюднили на сайті 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«У різдвяні та новорічні свята до українських господарів приходять колядники та щедрівники. А до окупанта - «Сови» миколаївських морпіхів. У місцях скупчення живої сили ворога пілоти ударних дронів РУБпАК пригощають російських солдатів традиційними смаколиками», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
Морські піхотинці показали кадри ударів по місцях скупчення російських окупантів.
Відео оприлюднили на сайті 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
«У різдвяні та новорічні свята до українських господарів приходять колядники та щедрівники. А до окупанта - «Сови» миколаївських морпіхів. У місцях скупчення живої сили ворога пілоти ударних дронів РУБпАК пригощають російських солдатів традиційними смаколиками», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували ворожі танки FPV-дроном.