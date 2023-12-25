Вчора, 24 грудня, приблизно о 10:45 на автодорозі Н-14 «Кропивницький — Миколаїв» біля села Суворівка Миколаївського району сталось ДТП за участі вантажівки DAF у з’єднані з напівпричепом та легковика Toyota Avensis.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Зазначається, що внаслідок зіткнення транспортних засобів 34-річний водій легковика з чисельними травмами був госпіталізований. Водій вантажівки перебуває на амбулаторному лікуванні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частину 1 стпт 286 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 095-521-21-24 або 102.

Нагадаємо, що вночі 24 грудня у Миколаєві на проспекті Центральному в районі Пушкінського кільця водій автомобіля MAZDA CX-7, не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини, де врізався в дерево та скоїв наїзд на 19-річну дівчину-пішохода.