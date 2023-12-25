З початку епідсезону на території Миколаївської області відзначається незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ та COVID-19.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що станом на 25 грудня показник захворюваності на ГРВІ, включаючи COVID-19 на 17,5% вище за аналогічний показник минулого тижня. Однак перевищення епідпорогу не зареєстровано, нині рівень захворюваності нижчий від епідпорогу на 40,9%.

Відомо, що хворіють переважно особи віком від 65 років і не вакциновані протягом останніх 12 місяців.

Так, протягом тижнів госпіталізовано 152 особи, які захворіли на грип та ГРВІ, у тому числі 89 осіб із COVID-19. З них госпіталізовано до відділень реанімації та інтенсивної терапії 7 осіб.

Проте, летальні випадки через грип не зареєстровані. Натомість від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19 у Миколаївській області з початку епідсезону померло 25 осіб, зокрема 2 – протягом останнього тижня.

Нагадаємо, у Миколаєві минулого року від грипу щепили більше 3,5 тисяч містян. Цьогоріч питання щеплення вже актуальне, адже з приходом холодів очікують підвищення захворюваності на грип.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині станом на 11 грудня показник захворюваності на ГРВІ та COVID-19 становить 317,3 на 100 тисяч населення.