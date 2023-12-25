Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що найближчими днями Ізраїль посилить боротьбу з ХАМАСом. Він зазначив, що відвідав зранку 25 грудня Сектор Гази й додав, що військова кампанія Ізраїлю там «не близька до завершення».

Про це пише BBC.

Коментарі Нетаньягу прозвучали через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль повинен знизити інтенсивність своїх ударів.

Ізраїльський премʼєр сказав, що військові, з якими він зустрівся під час свого візиту до Гази, закликали Ізраїль продовжувати боротьбу.

«Вони всі просили мене лише про одне: щоб ми не зупинялися і йшли до кінця. Тож ми не зупиняємося, ми продовжуємо битися і поглиблюємо бої найближчими днями», — заявив він.

Раніше у частково визнаній Палестині заявили, що щонайменше 68 людей загинули внаслідок ізраїльського бомбардування табору біженців у місті Магазі в центральній частині Сектору Гази в ніч проти 25 грудня.

Ізраїльська армія у відповідь на звинувачення заявила, що ознайомлюється з повідомленнями про удар в Магазі та прагне звести до мінімуму шкоду для мирного населення. Ізраїль звинувачує ХАМАС, що той діє в густонаселених районах або використовує цивільних як «живий щит».

Нагадаємо, ЦАХАЛ активізує наступ проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС на півдні Сектора Гази.