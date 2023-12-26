У ніч проти 26 грудня протиповітряна оборона збила 13 із 19 ударних дронів типу Shahed, якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що збити російські БпЛА вдалося над Одеською, Херсонською, Миколаївською та Хмельницькою областями.

ВІдомо, що «шахеди» рухались із південно-східного напрямку, зокрема пуски фіксували в районах Балаклави (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Українські оборонці знищили 13 ударних дронів у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Проте, є влучання. В Одеському районі росіяни поцілили по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Так, на Миколаївщині влучання зафіксували на промисловому об'єкті, де пошкоджень зазнали складські будівлі. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 грудня російські військові поцілили БпЛА типу «Shahed 131/136» по одному з промислових підприємств Миколаєва.