На території Миколаївщини протягом тижня зросла кількість пожеж у житловому секторі, а також травмованих та загиблих громадян внаслідок загорянь.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що з 23 грудня у місті Очаків під час гасіння пожежі у господарській будівлі пожежники виявили тіло загиблого чоловіка, вік та особа якого встановлюється.

Так, 24 грудня у місті Вознесенськ горів житловий будинок. У вогнищі пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Також, 25 грудня, протягом доби, врятовано двох людей, одна жінка загинула. Дві пожежі сталися у Миколаєві. На Центральному проспекті горів житловий будинок на площі 100 квадратних метрів, врятовано літню жінку 1952 року народження.

Зокрема, по вулиці Пограничній через коротке замикання електропроводки загорілась кімната одноповерхового житлового будинку. З вогнища пожежі у несвідомому стані пожежники евакуювали чоловіка 1982 року народження, якого госпіталізували до лікувального закладу.

Окрім того, пожежа із загибеллю сталася у селі Вербова Балка Первомайського району. Тут, за попередньою інформацією, через необережне поводження з вогнем загорівся житловий будинок. Під час проведення розвідки на місці виявлено тіло жінки 1948 року народження.

Раніше повідомлялося, що протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.