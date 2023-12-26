У Сеймі Литви залишилося одне голосування, щоб заборонити продаж напоїв та їжі в безоплатній одноразовій пластиковій тарі в закладах громадського харчування, на масових заходах і на пляжах.

Про це пише LRT.

Зазначається, що у суботу після обговорення 88 членів литовського Сейму проголосували за відповідні поправки до закону, двоє утрималися.

Литовському парламенту необхідно ще раз проголосувати за ухвалення нової редакції закону. Окрім того, його ще треба буде узгодити із законодавством ЄС.

Згідно з проєктом, постачальникам послуг громадського харчування буде заборонено безкоштовно роздавати споживачам одноразові пластикові вироби з їжею або напоями. Їх доведеться замінити столовим посудом або багаторазовим упакуванням, ціна якої не повинна перевищувати вартість одноразового посуду.

Зокрема, ця процедура не застосовуватиметься до упакування, куди харчові продукти або напої вже упакував виробник.

Згідно з поправками до Кодексу про адміністративні правопорушення, за порушення нового порядку торговців пропонується штрафувати на 30-60 євро, а керівників підприємств — на суму від 100 до 200 євро.

Раніше повідомлялося, що в Україні набув чинності перший етап обмежень обігу пластикових пакетів — заборона використання безкоштовних пакетів у сфері обслуговування.