На Різдво, 25 грудня, у Київській області виникли пожежі у двох церквах, одна з яких була збудована у XIX столітті. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що напередодні ввечері виникла пожежа у Свято-Михайлівському храмі в селі Храпачі Білоцерківського району. Церкву збудовано 1896 року.

Упродовж півтори години вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на площі 300 квадратних метрів.

У поліції зазначили, що пожежа виникла близько 22:00. Наразі правоохоронці опитують мешканців Храпачів, щоб встановити причину займання. Попередня версія — коротке замикання.

Ще одна пожежа сталася у Церкві Різдва Богородиці в селі Новосілки Вишгородського району. Загоряння загасили на площі 2 квадратних метра.

У поліції Київщини розповіли, що за попередньою інформацією пожежу спричинило коротке замикання. Деталі стануть відомі після експертизи. У обох випадках розпочали досудове розслідування за фактом умисного знищення або пошкодження обʼєктів житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, що на території Миколаївщини протягом тижня зросла кількість пожеж у житловому секторі, а також травмованих та загиблих громадян внаслідок загорянь.