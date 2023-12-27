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У ніч на 27 грудня росіяни атакували Україну 46 ударними безпілотниками типу «Шахед». Протиповітряна оборона знищила 32 ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Зазначається, що росіяни атакували ударними БпЛА типу Shahed із двох напрямків: Балаклава — окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ — Краснодарський край РФ.

«Загалом було зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня», — йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучили тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області вночі 27 грудня сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ворожих БпЛА «Shahed-131/136».