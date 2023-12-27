Херсонський залізничний вокзал вже відновлюється після вчорашнього обстрілу військ РФ.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.