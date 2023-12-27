Херсонський залізничний вокзал вже відновлюється після вчорашнього обстрілу військ РФ.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
«Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Херсонський залізничний вокзал вже відновлюється після вчорашнього обстрілу військ РФ.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
«Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що через російський обстріл залізничного вокзалу, що стався вечері, 26 грудня, Укрзалізниця внесла зміни до маршруту руху трьох поїздів у напрямку Херсона 27 грудня.