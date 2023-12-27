У Миколаєві на вулиці Пушкінській не розминулися кросовер білого кольору та автомобіль Skoda. Поліція розшукує очевидців аварії.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що водій кросовера, номерний знак якого встановлюється, врізався в іншу автівку та не зупиняючись втік. Аварія сталася 20 грудня близько 19:00 години на вулиці Пушкінській, на перехресті з вулицею Набережною, при виїзді на Інгульський міст.

Правоохоронці розшукують свідків та просять повідомити про вищевказану ДТП за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: Миколаїв, вулиця Новозаводська 1Б/1, кабінет 113.

Нагадаємо, що вночі 24 грудня у Миколаєві на проспекті Центральному в районі Пушкінського кільця водій автомобіля MAZDA CX-7, не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини, де врізався в дерево та скоїв наїзд на 19-річну дівчину-пішохода.