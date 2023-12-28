Війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро — дістали поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, медичну установу в Бериславі.
«За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА», — зазначив він.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російсько-окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області.
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Війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро — дістали поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, медичну установу в Бериславі.
«За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА», — зазначив він.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російсько-окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області.