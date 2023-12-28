У ніч на 28 грудня росіяни атакували Україну вісьмома БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російсько-окупаційні війська знову вдарили по території Миколаївської області.