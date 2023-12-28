28 грудня у чорноморському регіоні Туреччини сталася масштабна ДТП, внаслідок якої 10 людей загинули і 59 постраждали. Серед поранених є дві українки.

Про це повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

«У ланцюговій дорожньо-транспортній пригоді, яка відбулася о 04:36 у районі Текелер провінції Сакарія на шосе Північна Мармара, 10 людей загинули на місці події, 59 осіб зазнали поранень, 8 із них у тяжкому стані», — зазначив посадовець.

Постраждалих доправили до лікарень 30 каретами швидкої допомоги.

Як своєю чергою вказав губернатор провінції Сакарія Яшар Караденіз в ефірі телеканалу CNN Türk, причиною аварії стали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман.

Попередньо відомо, що ДТП сталась через зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. Згодом в аварію потрапили й інші транспортні засоби.

Очевидці стверджували, що деякі люди загинули внаслідок наїзду авто на тих, хто зупинився і спостерігав за першою дорожньо-транспортною пригодою.

Загалом у ДТП потрапили 7 машин, із них три автобуси та одна вантажівка.

Як пише видання «Главком» з посиланням на коментар речника МЗС Олег України Олега Ніколенко, в аварії постраждали двоє громадянок України. Жінки отримали необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Речник додав, що генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянам, а також взаємодіє із управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з‘ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, 21 грудня, мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 кілометрів від кордону Польщі з Україною. Внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік, вісім людей травмувалися.