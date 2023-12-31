Під час обстрілу окупантами Херсону загинув підліток, за життя ще однієї дитини борються лікарі.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик — у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя», — написав очільник ОВА.

Нагадаємо, що вранці, 31 грудня, російські війська обстріляли Херсон. Троє людей отримали поранення.